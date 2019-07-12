Меган Маркл и Гарри сходят на премьеру «Короля Льва»

После череды не самых успешных с точки зрения общественного мнения выходов в свет молодые родители Меган Маркл и принц Гарри снова появятся на публике уже в ближайшее воскресенье на премьере мультфильма «Король Лев».

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Кроме представителей королевской семьи римейк классического фильма 1990-х годов придут посмотреть и другие звезды. Среди них будут, в частности, друг Гарри Элтон Джон, Дональд Гловер, Фаррелл Уильямс, а также певица Бейонсе – фанатка Маркл. Вполне возможно, что они смогут пообщаться, пишет Daily Mail.

Издание отмечает также, что наряду с выпуском фильма The Walt Disney Company объявила о запуске глобальной кампании под названием Protect the Pride, цель которой — рассказать миру об истощающейся популяции львов по всей Африке. Этим проект, кстати, поддержит и Королевский фонд.