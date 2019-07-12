Тарзан отреагировал на откровенный снимок жены «вверх тормашками»

По словам артиста, он гордится Наташей Королевой и безмерно любит ее.

Супруг певицы Наташи Королевой Тарзан в Instagram высказался об откровенном снимке «вверх тормашками» своей жены, который она сделала несколько дней назад, стоя на балконе.

«Как-то летом на рассвете заглянул в чужой балкон, там смуглянка-киевлянка. Ну вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой. Ты прекрасная, моя Наташа Королева. В одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба – ЙОГАдка опять», — заявил Тарзан.

Отметим, что Наташа Королева была впечатлена появлением фотографии обнажённой девушки на страничке певицы Светланы Лободы. Она решила также выложить откровенную фотографию. Между тем выяснилось, что украинская исполнительница позаимствовала снимок у американской блогерши. Девушка живет в Нью-Йорке и печатается в глянцевых журналах. Она обвинила Лободу в том, что та не указала авторство снимка. Более того, американка утверждает, что Лобода отфотошопила фотографию.

В итоге Instagram защитил авторство американки и самовольно удалил скандальный пост Светланы Лободы. Тем временем певица заблокировала модель на своей странице.