Ленина подхватила эстафету от Королевой и снялась полностью обнаженной

Чужой пример заразителен – старо, как мир, но не менее актуально и в наши дни. Во всевозможные челленджи включаются и стал, и млад, и обычные люди, и знаменитости. Если помните, на днях полпланеты ногами открывали бутылку, а сейчас российские звезды продолжили случайно начатый челлендж и полным обнажением. Женским, естественно.

Совсем аутентично, если звезда встанет на голову и перекрутит ноги, но и просто полностью обнажиться перед камерой могут не все. А вот Лена Ленина смогла. Поддержав, тем самым, Наташу Королеву, которая, в свою очередь, поддержала Светлану Лободу, которая показала в своем Instagram «голый снимок» американской модели. Многие приняли девушку за певицу, а заокеанская блогер раскричалась на весь Instagram по поводу авторских прав.

«Хотя по нашем пиар-меркам ей, с ее несчастными несколькими сотнями тысяч фолловеров, сделали суперрекламу в аж пятимиллионном аккаунте суперзвезды», — пишет под своими обнаженными снимками Лена в поддержку Лободы.

Светская львица отмечает, что, похоже, пышные и голые — это новый тренд. И потому поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на Лене нет одежды, но при этом ничего не видно.

И все же Лена жалеет, что позволила втянуть себя в битву голых тел. Мол, она не ханжа, считает излишнее обнажение признаком эксгибиционизма. А поскольку скромность в шоу-бизнесе скромность — знак профнепригодности, так что приходится соответствовать.