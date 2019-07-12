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Маркл дали новое прозвище после инцидента на Уимблдоне

Поведение герцогини Сассекской назвали лицемерным и высокомерным.

Маркл дали новое прозвище после инцидента на Уимблдоне
Меган Маркл снова спровоцировала скандал и разозлила британцев. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

С одной стороны, подданные Ее величества королевы Елизаветы II с нетерпением ждали выхода в свет герцогини Сассекской после родов, а с другой, получается – лучше бы она этого не делала, честное слово. Меган получила изрядную долю критики за то, что, как оказалось, не умеет держать ребенка. Это выяснилось во время матча по поло, участниками которого стали принцы Уильям и Гарри.

А предыдущий инцидент настолько возмутил общественность, что Маркл снова получила обидное прозвище. Речь идет, напомним, о запрете снимать ее во время одной из игр на Уимблдонском теннисном турнире, поскольку этот выход в свет с подружками накануне крещения ее сына Арчи был «не официальным, а частным». Телеведущая Кэрол Мэлоун раскритиковала герцогиню, мол, «Принцесса Приватность» снова занялась запретами, сидя с 12-ю тысячами человек и смотря матч, который транслируется по всему миру.

«Боже мой, лицемерие, высокомерие, странный контроль. Извините, но Меган не имеет права требовать особого отношения. И люди сыты по горло ею и Гарри и их кучей воображаемых обид. Они ведут себя, как две жертвы жизни, а не как самые счастливые из живущих людей. Факт: в качестве герцогини Сассекской ее жизнь никогда не будет частной. Она не знаменитость, она представительница королевской семьи, и с этим связаны обязанности и ответственность», — приводит слова негодующей журналистки издание Еxpress.co.

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Маркл дали новое прозвище после инцидента на Уимблдоне
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