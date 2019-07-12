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Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам

По словам актрисы, у нее всегда было мало друзей.

Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам
Юлия Высоцкая призналась, что у нее мало друзей. ФОТО: INSTAGRAM.COM/JULIAVYSOTSKAYAOFFICIAL/

Прямое общение со звездами, которое теперь так доступно благодаря социальным сетям, нередко создает у подписчиков представление о том, что знаменитости совсем рядом, только руку протяни. Фанаты уверены – ни знают о жизни своих кумиров все, ну, или почти все, ведь некоторые звезды рассказывают в своем микроблоге о каждом шаге.

Но на поверку все оказывается не совсем так. По крайней мере, в популярной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой. В очередной публикации на своей странице в Instagram актриса с недоумением отметила, что у людей почему-то сложилось мнение, что она открытый, доступный для общения и легкий в этом самом общении человек. А между тем, на самом деле актриса такой никогда не была, даже в юности.Как отмечает Высоцкая, она интроверт и друзей у нее всегда было мало.

«Поэтому трогательные сообщения вроде «читаю вас, и мне кажется, что вы моя подруга» для меня удивительны», — откровенно пишет Юлия.

Звезда подчеркивает, что ее жизни состоит из очень многого, чем она никогда ни с кем не поделится, кроме нескольких людей, пересчитать которых будет достаточно пальцев одной руки.

«А Андрей Сергеевич… Мы с ним – как в капсуле. Не знаю только, космический ли это корабль или подводная лодка», — призналась актриса.

И все же, похоже, желание высказаться, пойти на контакт с поклонниками у Юлии Высоцкой очень большое. Иначе, чем можно объяснить многочисленные публикации из путешествий по Европе, рассказы о новых спектаклях или историй из прошлого.

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Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам
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