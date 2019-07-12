Канал связи: в Instagram Галкина шесть миллионов подписчиков

Дабы не быть «Капитаном Очевидность», и писать ничего не надо о том, что юморист Максим Галкин очень популярен как ведущий и как артист. Теперь же такая же народная любовь и признание к нему пришла и как к инста-блогеру. Накануне артист сообщил радостную для него новость – на страницу Максима в популярной социальной сети Instagram подписались уже есть миллионов человек.

«Еще два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остается!», — пишет артист и телеведущий в Сети.

При этом, Максим отмечает, что шесть миллионов – это столько же, сколько собирают самые успешные выпуски его программы «Лучше всех!». Звезда поблагодарил своих подписчиков за интерес к его блогу.

С таким огромным успехом юмориста поздравили и обычные подписчики, и множество звездных коллег-приятелей, среди которых Сергей Лазарев, Александр Ревва, Игорь Николаев, Яна Рудковская и многие другие.

«И это здорово, что каналы связи становятся прямыми», — отмечает в своем комментарии Иосиф Пригожин.

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Напомним, в своих постах Максим Галкин, как правило, реагирует на все резонансные события в стране и шоу-бизнесе, а также рассказывает о своей семье: Алле Пугачевой и пятилетних близнецах Лизе и Гарри. Кстати, посты о «личном» в ленте Максима одни из самых популярных.