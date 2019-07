Фанаты встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»

Еще несколько месяцев назад звезда культового сериала «Игра престолов» Джейсон Момоа выступил ярым защитником природы и чистоты на планете, когда сбрив бороду, развеял ее в пустыне ради экологического благополучия, а сегодня поддержка понадобилась уже самому актеру.

Неделю назад издание US Weekly опубликовало в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха Момоа в Венеции. На фотографии видно, что кхала Дрого, похоже, действительно немного расслабился: кубики пресс исчезли и, в целом, он немного округлился.

По первым комментариям в Сети стало понятно, фанаты не готовы воспринимать некогда поджарого сексуального актера с нынешней «фигурой папочки». Но критика их была не долгой: в Twitter поклонники встали горой на защиту Джейсона и призвали остановить бодишейминг.

This is the photo Jason Momoa is being body shamed for online.

If I looked like this, I’d never wear clothes again. pic.twitter.com/Ezs1tCIu92

— Ned Petrie (@NedPetrie) 11 июля 2019 г.