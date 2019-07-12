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Фанаты встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»

Поклонники Джейсона Момоа требуют остановить волну бодишейминга.

Фанаты встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»
После съемок в "Игре престолов" Джейсон Момоа немного пополнел. ФОТО:HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PRIDEOFGYPSIES/?HL=RU

Еще несколько месяцев назад звезда культового сериала «Игра престолов» Джейсон Момоа выступил ярым защитником природы и чистоты на планете, когда сбрив бороду, развеял ее в пустыне ради экологического благополучия, а сегодня поддержка понадобилась уже самому актеру.

Неделю назад издание US Weekly опубликовало в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха Момоа в Венеции. На фотографии видно, что кхала Дрого, похоже, действительно немного расслабился: кубики пресс исчезли и, в целом, он немного округлился.

По первым комментариям в Сети стало понятно, фанаты не готовы воспринимать некогда поджарого сексуального актера с нынешней «фигурой папочки». Но критика их была не долгой: в Twitter поклонники встали горой на защиту Джейсона и призвали остановить бодишейминг.

Один из фанатов признался, что если бы он выглядел также, как сейчас выглядит Момоа, он вообще перестал бы носить одежду. А девушка-поклонница отмечает, что она бросилась бы на Джейсона, чтобы защитить его, а также его право есть пиццу.

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Фанаты встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»
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