Геннадий Малахов «точит зуб» на Елену Малышеву

Известный в прошлом ведущий до сих пор не забыл давнюю обиду на свою коллегу.

Передачи о здоровье на российском телевидении, как правило, пользуются зрительской популярностью. Медицинское шоу Елены Малышевой «Жить здорово!» — из их числа. Однако, наверняка, многие уже подзабыли о другом неоднозначном ведущем программ о здоровье – Геннадии Малахове, который пропал с экранов телевизоров несколько лет назад и теперь о нем почти ничего не слышно.

Издание «Собеседник» разыскало 64-летнего Малахова в Ростовской области, где он ведет тихий, размеренный образ жизни, о возвращении на телевидение не думает и просто ухаживает за своим приусадебным участком. Хотя, ради справедливости, надо отметить, что свое звездное прошлое вспоминает. В частности, обиду, которую ему нанесла Елена Малышева.

В одном из интервью, отвечая на вопрос об ее отношении к Геннадию Малахову, она заявила, что таких, как он, надо сажать. Эти слова ведущий помнит до сих пор, «точит зуб» на Елену и недоумевает, мол, как могла так, не зная человека? Впрочем, жизнь все расставила все на свои места. Шоу Малышевой с танцующими органами живет и здравствует, а вот программа «Доброго здоровьица!» из-за низких рейтингов давно закрыта.

Теперь Малахов – блогер. Он завел страницу на YouTube и выложил на ней за несколько последних лет больше полутора тысяч роликов.