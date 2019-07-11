Безруков сыграет в многосерийном фильме про Остапа Бендера

Продюсерский центр «Среда» Александра Цекало готовит многосерийный фильм об Остапе Бендере. Пока анонсированы только 4 серии. И известно, что главную роль в проекте исполнит Сергей Безруков.

Первая и вполне закономерно возникающая мысль, что в новой экранизации «Двенадцати стульев» актеру досталась роль великого комбинатора. Но она ошибочна. На самом деле, Сергей Безруков сыграет наставника всеми любимого литературного героя.

Фильм «Бендер» будет рассказывать о становлении великого комбинатора задолго до поиска 12 стульев. Судя по пресс-релизу, перед зрителями предстанет юный идеалист Остап Задунайский, который столкнется с турецким мошенником Ибрагимом Бендером. Аферист научит юношу искусству обмана и обольщения. Вместе они попытаются найти одну из реликвий царской России, а конкретно — дорогостоящий жезл.

Именно Ибрагима Бендера сыграет Сергей Безруков. Фильмы обещают выпустить в 2020 году. В киноленте также появятся Гарик Харламов, Павел Деревянко, Вера Брежнева, Юлия Макарова, Ольга Сутулова, Таисия Вилкова и другие. Об этом сообщает «Российская газета».