Олег Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости

Олег Газманов стал гостем YouTube-программы Насти Ивлеевой AgentShow. Певец сходу продемонстрировал свои физические способности: он несколько раз сделал сальто по съемочной площадке, а позже смог еще и отжаться 50 раз. Настя Ивлеева была поражена спортивной формой 67-летнего артиста.

Певец, действительно, может дать фору молодым. Его крепкое тело восхищает не только поклонниц, но и вызывает зависть у Иосифа Пригожина. Однако Газманов не всегда был таким спортивным. Как выяснилось, на заре музыкальной карьеры он страдал от алкогольной зависимости.

Олег Газманов, по собственному признанию, не мог раскрепоститься на сцене без алкоголя. Певец довольно быстро пристрастился к выпивке. Тогда он работал в ресторане Калининграда. Чтобы петь за вечер десятки песен, Газманов употреблял коньяк. Но все же артист смог проявить силу воли и побороть вредную привычку.