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Олег Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости

Как признался певец, на старте карьеры крепкие напитки помогали ему раскрепощаться на сцене.

Олег Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости
Олег Газманов. Фото: globallookpress

Олег Газманов стал гостем YouTube-программы Насти Ивлеевой AgentShow. Певец сходу продемонстрировал свои физические способности: он несколько раз сделал сальто по съемочной площадке, а позже смог еще и отжаться 50 раз. Настя Ивлеева была поражена спортивной формой 67-летнего артиста.

Олег Газманов и Настя Ивлеева. Фото
Газманов не мог раскрепоститься на сцене без коньяка. Кадр из YouTube-шоу Насти Ивлеевой AgentShow

Певец, действительно, может дать фору молодым. Его крепкое тело восхищает не только поклонниц, но и вызывает зависть у Иосифа Пригожина. Однако Газманов не всегда был таким спортивным. Как выяснилось, на заре музыкальной карьеры он страдал от алкогольной зависимости.

Олег Газманов, по собственному признанию, не мог раскрепоститься на сцене без алкоголя. Певец довольно быстро пристрастился к выпивке. Тогда он работал в ресторане Калининграда. Чтобы петь за вечер десятки песен, Газманов употреблял коньяк. Но все же артист смог проявить силу воли и побороть вредную привычку.

 «Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным», — признался Олег Газманов.

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Тэги:

алкогольная зависимостьНастя ИвлееваОлег ГазмановПрограмма "AgentShow"

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Олег Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости
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