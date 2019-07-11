НОВОСТИ

Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции

Певица сильно ушиблась при падении с лестницы.

Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции
Наталия Гулькина. Фото: globallookpress.com

Наталия Гулькина и сейчас продолжает оставаться востребованной певицей. Ее рабочий график в последнее время стал настолько плотным, что даже съездить в отпуск у нее совершенно нет времени. Зато артистка может совместить отдых с рабочей поездкой.

Так произошло в турецкой Алании, куда исполнительница накануне отправилась на гастроли. На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.

Но на набережной Гулькину подстерегала опасность. Спускаясь по лестнице на пирсе, она споткнулась и упала в воду, попутно пересчитав все ступеньки. Напуганные случившимся коллеги певицы из танцевального ансамбля «Звезда» помогли ей выбраться, однако певица получила ушибы. На ее правом предплечье и ноге появились большие синяки, а кроме того, она вывихнула палец.

«Теперь приходится действовать четырьмя пальцами вместо пяти», – пожаловалась Наталия.

К счастью, более серьезных травм у артистки нет. Она не стала обращаться к медикам, предпочитая ограничиться мазью и таблетками от боли.

Наталия Гулькина получила травмы в Турции. Фото: личный архив певицы.
Наталия Гулькина получила травмы в Турции. Фото: личный архив певицы.
Наталия Гулькина получила травмы в Турции. Фото: личный архив певицы.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наталия ГулькинапевицатравмаТурция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции
Интересно?
Поделись с друзьями: