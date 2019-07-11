Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции

Наталия Гулькина и сейчас продолжает оставаться востребованной певицей. Ее рабочий график в последнее время стал настолько плотным, что даже съездить в отпуск у нее совершенно нет времени. Зато артистка может совместить отдых с рабочей поездкой.

Так произошло в турецкой Алании, куда исполнительница накануне отправилась на гастроли. На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.

Но на набережной Гулькину подстерегала опасность. Спускаясь по лестнице на пирсе, она споткнулась и упала в воду, попутно пересчитав все ступеньки. Напуганные случившимся коллеги певицы из танцевального ансамбля «Звезда» помогли ей выбраться, однако певица получила ушибы. На ее правом предплечье и ноге появились большие синяки, а кроме того, она вывихнула палец.

«Теперь приходится действовать четырьмя пальцами вместо пяти», – пожаловалась Наталия.

К счастью, более серьезных травм у артистки нет. Она не стала обращаться к медикам, предпочитая ограничиться мазью и таблетками от боли.