Елизавета II не пьет английское игристое

При этом у королевы имеются собственные виноградники в Виндзоре.

93-летняя Елизавета II 9 июля посетила Национальный институт сельскохозяйственной ботаники (НИСБ). Учебное заведение находится около Кембриджа, а заглянула туда королева в честь столетия со дня возникновения науки, изучающей растениеводство.

Во время встречи с главой НИСБ Тиной Барсби речь зашла о производстве английского вина. «Наш институт внимательно следит за всеми собранными урожаями, и у нас есть экспериментальный виноградник в Кенте», — рассказала она королеве.

Та, в свою очередь, ответила, что у нее имеются собственные виноградники в Виндзоре.

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«Я сказала ей, что официальным вином во время состязаний по гребле между Оксфордом и Кембриджем было английское игристое, а не французское шампанское, и что английское вино становится все популярнее и с каждым годом все лучше», — поведала Барсби.

«А она ответила, что на самом деле она не пьет английское шампанское, но слышала, что оно очень хорошее», — цитирует Тину People.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что из спиртных напитков королева предпочитает коктейли, в частности, джин с Дюбонне (фр. Dubonnet) — французским аперитивом на основе крепленого вина, ароматизированный корой хинного дерева и различными травами.

Ее Величество выпивает не менее трех таких напитков в день.