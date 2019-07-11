НОВОСТИ

«Мои морщины — моя жизнь»: Канделаки показала фото без ретуши

Телепродюсер устроила фотосессию без грима.

«Мои морщины — моя жизнь»: Канделаки показала фото без ретуши
Тина Канделаки показала фото без ретуши ФОТО: EASTNEWS

Тину Канделаки по праву считают одной из самых стильных и ухоженных женщин российского шоу-бизнеса. Она так тщательно следит за своей внешностью и фигурой, что даже запустила производство собственной косметики, чтобы точно быть уверенной в натуральных ингредиентах кремов и масок.

Порою кажется, что время над Канделаки не властно, а совсем недавно она вдруг решила поделиться с подписчиками своей естественной красотой.

«В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы видите меня в Stories, на улице или в объективе телевизионной камеры», — пояснила свое решение Тина, выставив на суд поклонников необработанные фото.

Говорит, от морщин, как и от ошибок в жизни никто не застрахован.

«Мои морщины — это моя жизнь, пусть благодаря ежедневному уходу их и не так много, но они есть. Как есть и ошибки, без которых не обходится никто, и победы, которые приходят к каждому из нас», — написала на своей страничке в Instagram Канделаки.
Правда, поклонники красоты и грации Тины не нашли изъянов даже на неотретушированных фотографиях, и засыпали ее хвалебными комплиментами.

А недавно, как поведал журнал 7days, Тина устроила разнос своему стилисту лишь за то, что в рамках эксперимента он сделал ей прическу с густой челкой.
«Это что? Я у мамы идиотка?» — набросилась на парикмахера ведущая. Этот случай запомнили многие подписчики Канделаки, так что откровения и морщинки в последней фотосессии их очень удивили.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Тина Канделаки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мои морщины — моя жизнь»: Канделаки показала фото без ретуши
Интересно?
Поделись с друзьями: