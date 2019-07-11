«Мои морщины — моя жизнь»: Канделаки показала фото без ретуши

Тину Канделаки по праву считают одной из самых стильных и ухоженных женщин российского шоу-бизнеса. Она так тщательно следит за своей внешностью и фигурой, что даже запустила производство собственной косметики, чтобы точно быть уверенной в натуральных ингредиентах кремов и масок.

Порою кажется, что время над Канделаки не властно, а совсем недавно она вдруг решила поделиться с подписчиками своей естественной красотой.

«В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы видите меня в Stories, на улице или в объективе телевизионной камеры», — пояснила свое решение Тина, выставив на суд поклонников необработанные фото.

Говорит, от морщин, как и от ошибок в жизни никто не застрахован.

«Мои морщины — это моя жизнь, пусть благодаря ежедневному уходу их и не так много, но они есть. Как есть и ошибки, без которых не обходится никто, и победы, которые приходят к каждому из нас», — написала на своей страничке в Instagram Канделаки.

Правда, поклонники красоты и грации Тины не нашли изъянов даже на неотретушированных фотографиях, и засыпали ее хвалебными комплиментами.

А недавно, как поведал журнал 7days, Тина устроила разнос своему стилисту лишь за то, что в рамках эксперимента он сделал ей прическу с густой челкой.

«Это что? Я у мамы идиотка?» — набросилась на парикмахера ведущая. Этот случай запомнили многие подписчики Канделаки, так что откровения и морщинки в последней фотосессии их очень удивили.