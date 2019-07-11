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Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Певица уверена, что причина размолвки не стоила таких резких эмоций.

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой
Вайкуле и Крутой - давние друзья. teleprogramma.pro

Лайма Вайкуле занимается подготовкой к своему фестивалю «Лайма Рандеву», который уже в августе откроет свои двери разным популярным исполнителям. Как известно, ежегодное мероприятие певица организовала после того, как в Юрмале перестал проходить фестиваль «Новая волна».

Вайкуле стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «А поговорить?». Звездная артистка рассказала, что один из ее давних друзей в обиде на нее за то, что она создала фестиваль имени себя.

Времена юрмальской «Новой волны», когда на десять дней в городе все буквально оживало, Лайма вспоминает с большой теплотой. Видимо, то же самое чувствует Игорь Крутой, который до сих пор называет певицу предательницей из-за ее нового проекта.

«Игорь злится на меня за то, что я сделала фестиваль. Он несправедливо на меня «катит», обижается», – сетует певица.

Вайкуле отметила, что выступала на «Новой волне» каждый год, а новое шоу ей предложила создать администрация латвийского города.

«Я – патриотка Юрмалы, как я могла этого не сделать», – говорит Лайма.

Напомним, Вайкуле и Крутого связывает многолетняя дружба. Певица и композитор даже стали крестными внучки Раймонда Паулса. У певицы нет собственных наследников, поэтому крестница Моника является, в каком-то роде, ее единственным ребенком.

Лайма Вайкуле. Кадр из шоу «А поговорить? на YouTube
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Игорь КрутойЛайма ВайкулеПрограмма "А поговорить?"фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"

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Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой
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