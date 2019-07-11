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Жигунов вспомнил, как увел будущую жену у другого артиста

По его словам, в те годы он не пасовал перед трудностями.

Жигунов вспомнил, как увел будущую жену у другого артиста
Жигунов вспомнил, как увел Веру Новикову у другого/globallookpress.com

Актёр театра и кино Сергей Жигунов в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, как завоевывал сердце своей супруги, актрисы Веры Новиковой. Они познакомились на съемках картины «Шанс». В то время Новикова была замужем за одним из актеров театра имени Вахтангова, где она служила.

Сергей Жигунов увел будущую жену у другого актера/globallookpress.com

«Я знал, что Вера несвободна, но решил добиваться ее сердца. Отступать в те годы – это было не про меня. Когда заявил своему наставнику, что собираюсь жениться, то тот сначала обрадовался. Сказал, что наконец-то я остепенюсь. Когда же он узнал имя невесты, то был очень удивлен», — сказал Сергей Жигунов.

В итоге свадьба актера с Верой Новиковой прошла в секретном режиме. Никаких однокурсников на ней не было, потому что, как считает Жигунов, ему бы просто не дали доучиться до конца. Жигунов понимал, что нехорошо разбивать чужие семьи, но ничего не мог с собой поделать. Он влюбился без памяти.

По словам актера, в течение двух лет он скрывал жену даже от близких людей. При этом его нисколько не смущало, что у Веры Новиковой была дочь от предыдущих отношений. Анастасию он полюбил как свою дочь.

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Тэги:

Борис КорчевниковВера НовиковаПрограмма "Судьба человека"Сергей Жигунов

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Жигунов вспомнил, как увел будущую жену у другого артиста
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