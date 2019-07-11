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Разин сообщил об еще одной операции, предстоящей Шатунову

Продюсер выразил признательность медикам.

Разин сообщил об еще одной операции, предстоящей Шатунову
Разин рассказал о состоянии Шатунова/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция. По его словам, сейчас состояние здоровья певца оценивается как удовлетворительное.

«Прошло несколько дней после операции. Отёк спадает и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдёт хорошо. Благодарен всем поклонникам и фанатам Юры, кто переживает за него. Хочу сказать, что его гастрольный тур продолжится. И огромное спасибо нашим российским медикам, которые делают все возможное, чтобы с Юрой все было хорошо», — заявил Андрей Разин.

Юрий Шатунов почувствовал себя плохо во время гастролей группы «Ласковый май». В Новороссийске певец пожаловался на резкую зубную боль, так что пришлось вызывать врача. Оказалось, что Юрий на ногах перенес простуду, а осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. На обезболивающих звезда провел несколько концертов – поклонников подводить не хотел. Только после этого он отправился в столицу, где и перенес срочную операцию.

Андрей Разин рассчитывает, что Шатунов вернется на сцену осенью. Ранее продюсер выражал признательность всем врачам, которые помогают Шатунову в этот непростой момент.

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Андрей Разингруппа "Ласковый май"НовороссийскЮрий Шатунов

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Разин сообщил об еще одной операции, предстоящей Шатунову
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