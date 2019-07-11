Яна Поплавская раскритиковала моду на венчание

По словам актрисы, некоторые чуть ли не с порога ЗАГСа бегут в храм.

Актриса Яна Поплавская в Instagram раскритиковала молодые пары, которые чуть ли не с порога ЗАГСа бегут в храм, чтобы обвенчаться. По ее словам, статистика свидетельствует, что венчанные браки распадаются почти также часто, как и гражданские. При этом она сказала, что молодые женщины буквально мозг проедают мужчине своим бесконечным заявлением: «Мы должны повенчаться».

«И что самое парадоксальное, происходит это не потому, что женщина воцерковлена или она верующая (бывает так, что венчаться идут люди, которые были крещены исключительно по воле родителей, потому что «так надо», которые в церкви бывают, хорошо, если раз в год, которые не знают даже «Отче наш»), а просто потому, что ей хочется еще раз надеть красивое белое платье, хочется быть в центре внимания, хочется собрать родственников, хочется выпить и закусить после обряда», — заявила Яна Поплавская.

Сама актриса была очень рада, что ее 25-летний союз с кинорежиссером Сергеем Гинзбургом не был венчан. Пара, напомним, рассталась в 2011 году.

Сейчас Яна Поплавская счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет младше нее. При этом о свадьбе речи не идет. Ранее в прессе не раз возникали слухи, что она ждет ребенка от своего гражданского мужа. Поплавская каждый раз опровергала эту информацию. По ее словам, рожать в ближайшие годы она не намерена. С Яковлевым они обустраивают загородный участок, который не так давно приобрели. Звезда мечтает, чтобы в ее доме собирались за большим столом все ее родственники.