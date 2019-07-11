«Я не могла ходить»: Яковлева раскрыла новые подробности борьбы с раком

Звезда советского кино Александра Яковлева два года борется с раком груди. Не так давно в студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что прошла двадцать курсов облучения. В какой-то момент врачам уже казалось, что звезда картины «Человек с бульвара Капуцинов» проиграла схватку за жизнь. У нее была четвертая стадия онкологического заболевания, но потом опухоль перестала расти. А на днях актриса стала героиней передачи «Прямой эфир». Она решила поддержать людей, которые оказались в подобной ситуации.

Ведущий вспомнил, что красивой и обаятельной Александре не могли отказать режиссеры. После этого женщина призналась, что подружилась с Николаем Лебедевым. Она снялась в нескольких его фильмах. «Это он через 30 лет вернул меня в свой „Экипаж“, потому что где я и где кино? У меня были другие задачи. Мы сделали презентацию, у меня программным директором был Сергей Шолохов, я также собираюсь ехать в Минск к Игорю Сукманову, и вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего», — вспомнила Яковлева. Она отметила, что даже в больницу не хотела ехать, так как никогда там не лежала. Тогда друг Денис Гончаров настоял на своем и отвез артистку в клинику. «Максимум полгода давал мне врач, а прошло уже больше трех», — подчеркнул мужчина.

Александра заверила, что никогда ничем не болела. «Оказывается, это все безболезненно все происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — поделилась женщина. Она не стала скрывать, что смогла все выдержать благодаря положительным эмоциям и мечтам. До сих пор у нее есть одно желание: «Получить „Оскара“ за „Седьмую кошку“».

Яковлева рассказала, что написала книгу о своем коте Челси, который не так давно умер. По словам женщины, он часто бил ей лапой по груди, там где образовалась опухоль. Она уверена, что часть болезни он взял на себя. В книге актриса сделала его человеком, а потом по ней был снят фильм.

В студию пришли родители детей, которые сейчас борются с раком. Андрей Малахов исполнил мечты малышей. Девятилетний Денис Сорокин впервые побывал на море. Благодаря редакции ток-шоу он полетел в Сочи. Яковлева призналась, что Малахов помог и ей. Месяц назад она рассказала ему, что хочет увидеть полный зал зрителей на премьере спектакля «Две женщины и лейтенант» в Доме молодежи в г. Пушкино.