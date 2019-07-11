Тарасов обвинил руководство «Локомотива» в заказных лживых материалах

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в сторис Instagram раскритиковал руководство своего клуба. Он привел выдержки из материалов, которые появились в одном из ведущих информагентств страны – ТАСС.

В тексте, в частности, говорилось, что после операции Дмитрия Тарасова в испанской Барселоне в клуб приехал его агент и предложил продлить контракт с футболистом на 3-4 месяца. При этом игроку еще должны были выплатить 400 тысяч евро. В «Локомотиве» от такого «выгодного предложения» отказались. В ответ футболист сказал, что будет подавать в суд на команду, которой отдал девять лет своей карьеры.

«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», — заявил Дмитрий Тарасов.

Напомним, что Дмитрий Тарасов на протяжении девяти лет защищал цвета «Локомотива». Его контракт с командой истек 30 июня. Между тем сейчас руководители клуба обвиняют футболиста в том, что он сделал операцию, в которой не нуждался, а теперь требует оплатить услуги врачей. Не исключено, что дело может дойти до суда.