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Неизвестный проник ночью на территорию Букингемского дворца

Инцидент произошел, когда королева Елизавета II мирно спала.

Неизвестный проник ночью на территорию Букингемского дворца
Елизавета II/instagram.com/queen_elizabeth_fanpage/

Букингемский дворец известен тем, что имеет одну из лучших систем безопасности в мире. Тем не менее она не спасла его обитателей от проникновения незваного гостя. 10 июня, в два часа ночи, неизвестный молодой человек пробрался за ограждения, однако быстро был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает британское издание The Sun, королева Елизавета II во время несанкционированного визита спала. При неизвестном не было оружия, тем не менее произошедшее вызвало панику среди придворных. В то же время сотрудники Скотленд-Ярда не считают этот случай попыткой теракта.

«Двадцатидвухлетний мужчина был задержан в среду, 10 июля, около двух часов ночи сотрудниками отвечающего за охрану королевских и высокопоставленных особ подразделения столичной полиции. Задержание было произведено после того, как он перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. У него при себе не было обнаружено какого-либо оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором. Задержанный остается под стражей на территории полицейского участка в центральной части Лондона», —  заявил представитель Скотленд-Ярда.

По данным The Sun, молодой человек несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери перед тем, как был схвачен.

Интересно, что 37 лет назад, 9 июля 1982 года, произошел один из самых известных случаев проникновения во дворец. «Подвиг» совершил 33-летний маляр Майкл Фейган, который долгое время бродил по комнатам и был обнаружен только после того, как вошел в спальню королевы, где она в тот момент находилась. Это случилось всего через две недели после того, как принцесса Диана родила принца Уильяма. Датчик тревоги, который обнаружил передвижения Фейгана, сработал, но служба безопасности посчитала, что тот неисправен, поэтому его отключили. Случай считается одним из самых больших проколов в работе службы королевской охраны.

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Елизавета II

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Неизвестный проник ночью на территорию Букингемского дворца
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