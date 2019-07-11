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Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

Кумир подростков уже год счастлив в браке.

Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Джастин Бибер признался, что готов к рождению ребенка. Фото: instagram.com/justinbieber

Американский певец Джастин Бибер намекнул, что уже готов стать отцом, причем именно девочки. 25-летний певец опубликовал в Instagram фото со свидания со своей женой — 22-летней моделью Хейли (в девичестве Болдуин) и признался ей в теплых чувствах.

— Люблю наши с тобой свидания, детка. Когда-нибудь я буду устраивать такие же с дочкой, — написал певец. — Я не спешу с этим, сейчас я просто хочу наслаждаться тобой.

Пара провела вместе время в парке Disneyworld, о чем говорят хештэг и ушки Минни Маус на голове Хейли.

— Мне всегда очень весело с тобой, — ответила молодая супруга в комментариях.

Напомним, роман между двумя звездами начался еще в 2015 году, но потом они расстались, и артист вернулся к своей давней возлюбленной — актрисе и певице Селене Гомес. Но летом 2018-го он сделал окончательный выбор и обручился с Хейли Болдуин. Свадьба состоялась в сентябре, и вроде бы молодые зажили счастливой жизнью, но пресса постоянно ищет намеки на то, что Бибер изменяет молодой супруге с Гомес. Звездной чете не раз предрекали развод, но, похоже, что Джастин настроен серьезно, раз заговорил о ребенке.

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Джастин БиберХейли Болдуин

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Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
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