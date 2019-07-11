Эмин отреагировал на критику Соседова о «папе-миллионере»

Певец Эмин Агаларов отреагировал на негатив в свой адрес со стороны музыкального критика Сергея Соседова, который заявил на «Славянском базаре» в Витебске, что музыкант стал известным благодаря своему папе-миллионеру. По словам исполнителя, отец действительно помогал ему с обучением в США, оплачивая учебу. Родитель каждый семестр отдавал по 6200 долларов. При этом Эмин сказал, что это не такие большие деньги.

Между тем Соседов напомнил Эмину, что бизнес ему помог открыть папа.

«Мой бизнес заключался в продаже сувенирной продукции из России по интернету в Америку. Часы в закупке стоили шесть долларов, а продавались за тридцать. Нужно было вложить сто долларов, чтобы заработать триста, и папа в этом не участвовал», – отреагировал музыкант.

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Эмин Агаларов подчеркнул, что Сергей Соседов не может быть компетентным в этом вопросе, хотя бы потому, что никогда не занимался бизнесом. Он попросил не называть его отца преступником. А именно такое мнение сложилось у певца после нелестных заявлений критика. По словам Эмина, он знает, как порой душат малый бизнес и сколько сил и вложений нужно, чтобы остаться на плаву.

Добавим, что Соседов также обвинил Эмина в том, что тот покупает за огромные деньги песни у продюсера Максима Фадеева. «Что касается Макса Фадеева – мы дружим, и потому я ни за одну его песню не заплатил. У нас с Максом нет финансовых отношений», – заявил Эмин, слова которого приводит «Комсомольская правда».