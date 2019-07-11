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Эмин отреагировал на критику Соседова о «папе-миллионере»

Певец заверил музыкального критика, что всего добился сам.

Эмин отреагировал на критику Соседова о «папе-миллионере»
Эмин отреагировал на критику Соседова/globallookpress.com

Певец Эмин Агаларов отреагировал на негатив в свой адрес со стороны музыкального критика Сергея Соседова, который заявил на «Славянском базаре» в Витебске, что музыкант стал известным благодаря своему папе-миллионеру. По словам исполнителя, отец действительно помогал ему с обучением в США, оплачивая учебу. Родитель каждый семестр отдавал по 6200 долларов. При этом Эмин сказал, что это не такие большие деньги.

Эмин поспорил с критиком Соседовым/globallookpress.com

Между тем Соседов напомнил Эмину, что бизнес ему помог открыть папа.

«Мой бизнес заключался в продаже сувенирной продукции из России по интернету в Америку. Часы в закупке стоили шесть долларов, а продавались за тридцать. Нужно было вложить сто долларов, чтобы заработать триста, и папа в этом не участвовал», – отреагировал музыкант.

Эмин Агаларов подчеркнул, что Сергей Соседов не может быть компетентным в этом вопросе, хотя бы потому, что никогда не занимался бизнесом. Он попросил не называть его отца преступником. А именно такое мнение сложилось у певца после нелестных заявлений критика. По словам Эмина, он знает, как порой душат малый бизнес и сколько сил и вложений нужно, чтобы остаться на плаву.

Добавим, что Соседов также обвинил Эмина в том, что тот покупает за огромные деньги песни у продюсера Максима Фадеева. «Что касается Макса Фадеева – мы дружим, и потому я ни за одну его песню не заплатил. У нас с Максом нет финансовых отношений», – заявил Эмин, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

ВитебскМаксим ФадеевСергей СоседовЭмин Агаларов

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Эмин отреагировал на критику Соседова о «папе-миллионере»
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