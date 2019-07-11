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Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии

Как считает балетмейстер, телеведущий оскорбил самого себя.

Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
Цискаридзе осудил Габунию за мат/globallookpress.com

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя. По словам балетмейстера, все нормальные люди порой позволяют себе нецензурные слова. Но важно понимать, когда и где их произносить.

Цискаридзе раскритиковал Габунию за мат/globallookpress.com

Как заметил Цискаридзе, Георгий Габуния уронил свой собственный мундир, когда нелестно высказался о президенте России Владимире Путине. Он добавил, что есть общепринятые меры морали, которые необходимо неукоснительно соблюдать. По его словам, оскорбления и уничижительное обращение по отношению к кому бы то ни было и свобода слова — это разные вещи. Ему жаль, что Георгий Габуния не знает таких простых вещей. Свое мнение Николай Цискаридзе высказал в авторской колонке на сайте «Sputnik Грузия».

Отметим, что грузинский журналист, который не просто оскорбил российского президента, но и вспомнил недобрым словом его родителей, в данный момент отстранен от эфира. Канал «Рустави 2» после его выходки на какое-то время прекращал вещание. Сейчас он работает в обычном режиме.

Между тем продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что его коллектив больше никогда не поедет на гастроли в Грузию. Также выходку Габунии осудил продюсер Иосиф Пригожин. Он рассказал, что бы сделали с опальным журналистом на Северном Кавказе, если бы он туда приехал.

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Тэги:

Андрей РазинГеоргий ГабунияГрузияИосиф ПригожинНиколай Цискаридзе

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Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
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