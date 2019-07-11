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Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Телеведущая призвала своих подписчиков не верить сомнительным объявлениям в Сети.

Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
Екатерина Стриженова пообещала показать мошенников, когда они будут найдены. Фото: globallookpress.com

Время от времени российские звезды на своих страницах в социальной сети Instagram публикуют информацию о том, что преступники, прикрываясь их именами, обманывают людей. Например, юморист и шоумен Гарик Харламов становился невольным «соучастником» подобных афер не единожды.

Накануне о мошенниках рассказала популярная телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, преступники орудуют в интернете. Они представляются агентами звезды, договариваются о будущей работе, предлагают перевести деньги, предоставляя свою банковскую карту.

«Мы уже начали разбираться в этой истории, и очень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах!» — негодует Екатерина.
Кроме того, телеведущая пообещала, как только преступник или преступники будут найдены, она обязательно покажет их лица подписчикам.

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деньгиЕкатерина Стриженовамошенникипреступникителеведущая

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Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках
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