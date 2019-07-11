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Шнуров заработал на рекламном контракте 30 миллионов рублей

Лидер группировки «Ленинград» является самым высокооплачиваемым артистом.

Шнуров заработал на рекламном контракте 30 миллионов рублей
Сергей Шнуров отлично зарабатывает на рекламе/globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым артистом на рекламном рынке. Его гонорар только одного рекламного контракта равен сумме в 30 миллионов рублей. Среди тех, кто также хорошо получает за съемку в рекламе значится телеведущий Дмитрий Нагиев и звезда картины «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Их среднегодовой заработок равен примерно 20 миллионам рублей.

Сергей Шнуров хорошо зарабатывает на рекламе/globallookpress.com

Интересно, что неплохо зарабатывает на рекламе актриса Мария Шукшина. Не так давно она заключила контракт с одним из агентств. Теперь она рекламирует отель. Сумма заработка составляет 16 миллионов рублей.

Хорошо получают от рекламы звезды телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина. Каждый контракт с певицей обходится в пять миллионов рублей, а с телеведущей – четыре.

Редко, но метко соглашается на рекламу актриса Юлия Пересильд. Она требует утвердить с ней сценарий ролика, все нюансы вплоть до цвета обивки кресла в кадре. Ее гонорар 5 — 7 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий Нагиевзаработки звездОльга БузоваСергей БуруновСергей Шнуров

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Шнуров заработал на рекламном контракте 30 миллионов рублей
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