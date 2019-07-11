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Вслед за мужем Лолиту подвел дорогой моющий пылесос

Лолита Милявская пожаловалась подписчикам на измотанные нервы и поделилась лайфхаком: вместо современной техники воспользуйтесь старой доброй шваброй.

Вслед за мужем Лолиту подвел дорогой моющий пылесос
Лолита пожаловалась на поломку дорогущего моющего пылесоса ФОТО: Global Look Press

Лолита Милявская поделилась с подписчиками еще одним разочарованием, которое ее постигло за последний месяц. Совсем недавно она заявила о расставании с мужем, а вот теперь из ее дома «решил уйти» и дорогой моющий пылесос. Естественно, певица не сравнивает данные утраты, но признается, что последнее событие ей изрядно подпортило нервы.

Полтора часа она честно пыталась собрать новомодное устройство, которое само моет пол, но безуспешно. Звезда сетует, что клюнула на рекламу.

«Использовала аж 2 раза! И всё время ремонт. То подача моющего средства не работает, то, наоборот, воду обещанную не собирает», – расстраивается Лолита.

Выход из ситуации один – старая, добрая швабра.

«Лайфхак от меня: швабра моя любимая. Целую тебя!» – не унывает певица.

А чтобы быть объективной и не портить репутацию компании, она признается, что имеет еще газонокосилку данной марки и ею как раз довольна.

«Рассказываю, чтобы быть объективной!☝ Но это не берите! Проверено нервами Милявской)!» – резюмирует Лолита.

Вокруг расставания Лолиты с супругом Дмитрием Ивановым до сих пор ходят разные слухи. Многие надеются, что певица помирится с мужем, ведь пара прожила вместе почти десять лет. Сама певица не комментирует эту историю, отметив только, что «наступила пора расстаться».

Сам Дмитрий тоже не настроен выносить сор из избы. Он сказал, что «нечем бравировать… Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным», пишет сайт argumenti.ru.

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Лолита Милявская

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Вслед за мужем Лолиту подвел дорогой моющий пылесос
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