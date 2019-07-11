Таролог Кали считает, что Цекало до сих пор не забыл Лолиту

Известный таролог и парапсихолог Фаина Кали заявила, что продюсер Александр Цекало, который много лет жил с певицей Лолитой, до сих пор ее не забыл. Как она утверждает, таких женщин больше в его жизни не было и уже не будет. При этом парапсихолог уверена, что Лолита и Цекало часто общаются. Правда, в новый роман между ними она не верит.
В то же время Фаина Кали заявила, что скоро в жизни Лолиты появится некий тайный друг, с которым звезда очень сблизится. Про исполнительницу она говорит, что та очень похожа на персонажей из древней мифологии. Она сильная женщина, которая вполне может обходиться без мужчин.
«Чертовски привлекательна, манит к себе – страсть, эмоции, чувства. Но только не спокойный брак до седых волос», – заявила таролог, заметив, что брак звезды с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым развалился уже давно. При этом причина кроется в предательстве пятого мужа, сообщает портал Dni.ru.
Отметим, что Александр Цекало сейчас счастлив со своей очередной женой, художницей Дариной Эрвин. Между тем в одной из недавних бесед с журналистами Лолита отмечала, что пока не подала на развод с пятым мужем. Возможно, что им еще удастся наладить семейную жизнь.