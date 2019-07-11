Гузеева отправила упрекнувшую ее подписчицу на канал «Культура»

Вокруг Ларисы Гузеевой в последнее время то и дело возникают скандалы. Как известно, телеведущая не лезет за словом в карман и не готова терпеть выпады в свой адрес. Она несколько раз публично выражалась нецензурно, совершенно не переживая, что это ударит по ее имиджу.

Как правило, на жесткий отпор нарываются подписчики артистки в Instagram. Они пытаются «учить» телеведущую, как нужно себя вести воспитанной и образованной женщине.

«Лариса, уважаю вас очень, и нравились вы мне безумно. Но я честно говоря не ожидала, что вы так можете грубо отвечать людям(( с матами прям…. Разочарование прям какое то((((», — написала под последним постом Гузеевой одна из поборниц морали.

больше по теме Гузеева намекнула, что Харламов ответит за гадости в ее адрес Поводом послужил очередной смешной ролик о телеведущей в соцсетях.

Телеведущая среагировала почти мгновенно – традиционно, она не стала терпеть нравоучения и послала «учителя». Но не так далеко, как умеет, а всего лишь на канал «Культура».

Кстати, на нецензурную брань Гузеевой обращают внимание не только пользователи в Сети, но и артисты. Пару месяцев назад Гарик Харламов несколько недель хайповал на данной теме.

Ранее появились слухи, что российская ведущая программы «Давай поженимся!» рассталась с супругом, известным ресторатором Игорем Бухаровым. Домыслы сплетников не подтвердились. Известно, что семейная пара путешествует по Европе, — пишет сайт OA.