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Звезда «Властелина колец» впервые станет отцом

Актеру Элайдже Вуду уже 38 лет.

Звезда «Властелина колец» впервые станет отцом
Элайджа Вуд впервые станет отцом в 38 лет. Фото: @elijahwoodswe

38-летний актер Элайджа Вуд не любитель особенно распространяться о личной жизни – звезда «Властелина колец» даже микроблога не имеет, чтобы публика поменьше знала о нем. Так что журналистам самим приходилось узнавать об изменениях в жизни актера.

Вот и о том, что в скором времени Элайджа впервые станет отцом, поклонники артиста узнали не от него самого, а из Сети, куда попали снимки с Вудом и его подругой. Или женой: женаты ли влюбленные или нет, тоже доподлинно неизвестно.

Актера засняли на улице Лос-Анджелеса с Метте-Мари Конгсвед, которая была на последних неделях беременности. Пара ходила по магазинам, при этом подруга Вуда периодически держалась за живот.

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актербеременность и родырождение ребенкаЭлайджа Вуд

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Звезда «Властелина колец» впервые станет отцом
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