Гагарина восхитилась естественностью красоты европеек, сравнив их с россиянками

Певица решила поделиться своими мыслями о возрасте и привлекательности, вернувшись из поездки в Париж.

Вернувшись из Франции, где российская звезда Полина Гагарина стала амбассадором парфюмерного бренда Lancоme в России, певицу одолели невеселые мысли. Все потому, что артистка сравнила европейских женщин и россиянок, выводы Полины оказались не в пользу последних.

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Говоря о возрасте и красоте, певица отметила, что в России и Европе по-разному относятся к возрасту – «это просто пропасть». Наши соотечественницы уже после 35-ти в панике бегут делать какие-то уколы, что-то закачивать, меняясь до неузнаваемости. Парижанки же в 35 только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей и продолжают жить полноценной молодой жизнью, ловя на себе взгляды восхищенных мужчин.

Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щек они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди», — эмоционально высказалась Гагарина.

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Причиной такого диссонанса, по мнению Полины Гагариной, является то, что мужчины помешаны на красоте молодых, они критикуют или не замечают красоту других возрастов.