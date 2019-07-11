«Чудо!»: Галкин поразил дочь, написав ее имя в воздухе

То, что Лиза и Гарри Галкины обожают своего отца, ни для кого не секрет. Кто же, кроме папы, сможет с такой любовью помогать с играми и занятиями, веселить и развлекать малышей, заботиться и любить. Дети платят юмористу Максиму Галкину той же монетой. Чего стоит хотя бы ролик о том, как близнецы встречают своего любимого папочку с гастролей.

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Возможно, новое видео, которое появилось на странице Лизы Галкиной в социальной сети Instagram, побьет рекорд зрительской популярности. Суть его проста: дело было днем, делать было нечего… Папа решил развлечь Лизу, показав «фокус». На мониторе своего смартфона с помощью специального приложения он написал золотым буквами, похожими на воздушные шары, имя Лизы.

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Поначалу Максим Галкин восклицает: «Чудо! Чудо!». Крайне заинтересованная и заинтригованная Лиза спрашивает, как у папы получился такой фокус, ведь она в воздухе, сидя напротив папы, никаких букв не видно. Но долго морочить ребенку голову отец не стал. Лиза подошла к нему и посмотрела, где на самом деле висят буквы.

«Конечно, это прикол», — признался Максим.