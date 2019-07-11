«Опасная чертовка» Мороз поделилась притягательным снимком с доберманами

В последнее время в жизни известной актрисы Дарьи Мороз произошли кардинальные изменения, главное из которых, конечно, развод со своим супругом режиссером Константином Богомоловым. Кажется, это расставание, несмотря на то, что бывшие супруги продолжают работать в творческих проектах, дало Дарье новый эмоциональный импульс. Поклонники отмечают, что актриса стала смелее, раскованнее, где-то даже жестче.

Об этом говорят и последние несколько фотосессий, в которых звезда приняла участие. Много шума в социальных сетях вызвал «обнаженный» снимок с незнакомцем. Но его явно обошла новая публикация актрисы. В своем Instagram она поделилась фотографией, на которой Дарья предстает в образе властной и соблазнительной дамы.

На актрисе красное платье в пол с разрезом до бедра и приличным декольте. В руках поводки, на которых, пытаясь сбежать от хозяйки, вьются два черных добермана. Дополняет некоторой мрачности и притягательности кадру темная обстановка.

Подписчики назвали Дарью «королевой», «богиней», «опасной чертовкой». И заодно хвалили организаторов съемки и самого фотографа.