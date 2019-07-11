Умницы!: Максим Галкин похвастался талантами своих детей

Поклонники звездной семьи снова пришли в восторг от занятий Лизы и Гарри.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, несмотря на звездный статус и широкую известность, на деле обычные пятилетние малыши, которые увлекаются и интересуются вещами, свойственными для их сверстников. Поклонники знаменитых супругов не раз хвалили их, как родителей, не крадущих детство у Гарри и Лизы.

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И действительно, даже возня во дворе с улиткой или поход всей семьей в зоопарк, показывают, что Максим и Алла знакомят своих детей с окружающим миром без надрыва и реализации собственных амбиций. Словом, все счастливы. В этом фанаты звезд смогли еще раз убедиться, посмотрев новое видео в сторис Максима Галкина в Instagram.

На кадрах видно, что дети разбрелись по своим углам и увлеченно занимаются делами. Гарри старается «победить» очередной набор конструктора, а Лиза – поглощена творческим процессом. Она раскрашивает маленькие ракушки в крылья бабочки и приклеивает их на бумагу. Кроме того, рисунок морского побережья девочка украсила настоящим песком. И получилось, действительно, красиво.

Это и отмечают в комментариях поклонники звездной семьи, называя детей умницами, продолжая осыпать малышей и их родителей комплиментами и похвалами.