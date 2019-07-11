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Любовь Толкалина нежно поздравила маму с днем рождения

А подписчики на страницу актрисы отметили, что Татьяна Федоровна очень похожа на Нонну Мордюкову.

Любовь Толкалина нежно поздравила маму с днем рождения
Любовь Толкалина назвала свою маму чистым, наивным ребенком. ФОТО: INSTAGRAM.COM

41-летняя актриса Любовь Толкалина сегодня не только востребована в кино и театре. Ко всему прочему, она настоящая звезда Instagram. Ее снимки с красивыми пейзажами, кадры с фотосессий, порой очень откровенные, и просто любительские фотографии неизменно пользуются повышенным вниманием подписчиков.

Нередко звезда делится в Сети и снимками со своими родными: дочерью, которую Любовь родила от Андрея Кончаловского, и мамы. Кстати, очередной пост актрисы посвящен именно ей. Дело в том, что Татьяна Федоровна отметила накануне свой день рождения. Чтоб поздравить ее, Любовь Толкалина приехала к своей маме в гости в Рязанскую область.

«Чистый, наивный, искренний, трогательный и стеснительный ребенок — моя мама. Лишенный излишеств в виде внутренних противоречий, не могущий обижаться или критиковать, потому что любить и поддерживать всегда и во всем — ее уникальное естество. 10 июля день рожденья у Толкалиной Татьяны Федоровны, моей мамы — самого доброго, верного и терпеливого, по предсказаниям Нострадамуса, человека в известной мне части галактики, моя мама — Лето!» — нежно и трогательно поздравила ее артистка.

Кстати, присоединившиеся к теплым словам звезды подписчики отметили, что Татьяна Федоровна очень похожа на другую советскую и российскую звезду кино – Нонну Мордюкову.

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Любовь Толкалина нежно поздравила маму с днем рождения
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