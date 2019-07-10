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Вайкуле призналась, что была замужем лишь несколько часов

Несмотря на то, что с Андреем Латковским певица живет почти 50 лет, они так и не оформили брак.

Вайкуле призналась, что была замужем лишь несколько часов
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский. Фото: globallookpress

Лайма Вайкуле призналась, что почти никогда не была замужем. С продюсером Андреем Латковским они живут душа в душу почти 50 лет. При этом певица подчеркнула – они абсолютно свободны и могут расстаться в любой момент.

Лайма Вайкуле. Фото
Лайма Вайкуле никогда не позволит мужчине командовать в отношениях. Фото: globallookpress

На самом деле Вайкуле была обручена, но брак длился лишь несколько часов. Звезда отправилась с возлюбленным в Лас-Вегас, где очень просто стать мужем и женой. Латковский предложил певице зарегистрировать брак.

«Я попробовала, и мне очень не понравилось! Поняла, что слишком свободолюбивый человек. И когда мне заявляют, что теперь вы принадлежите другому, становится страшно! Тогда я осознала, что замужем быть не хочу», — рассказала Лайма Вайкуле порталу Womans Day.

Звезда уверена – ей повезло с мужчиной. Вайкуле бережет любовь также, как и Латковский. Они заботятся друг о друге и работают над отношениями. При этом певица намекнула, кто лидер в их паре. Лайма Вайкуле никогда не сталкивалась с мужчинами, которые били бы кулаком по столу и делали по-своему. Звезда предпочитает талантливых и интеллигентных мужчин и не потерпела бы рядом с собой командира.

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Андрей Латковскийбрак и семьяЛайма Вайкулеличная жизнь

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Вайкуле призналась, что была замужем лишь несколько часов
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