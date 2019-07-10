Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло

Супруги решили поддержать своих мужей на благотворительном турнире по поло.

Принц Уильям и принц Гарри регулярно принимают участие в благотворительных турнирах по поло. В этот раз члены королевской семьи почтили своим вниманием King Power Royal Charity Polo Day в городке Уокингем.

Поддержать супругов приехали их жены вместе с детьми. Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала нежный образ. Миддлтон надела розовое платье средней длины, а также босоножки бежевого цвета на танкетке от Castaner.

Супруга принца Гарри пришла на турнир в объемном платье оливкового цвета и дополнила свой образ темными солнцезащитными очками.

Фотографии с мероприятия в Уокингеме уже появились на фанатских страничках в Instagram, посвященных королевской семье.

Стоит отметить, что для герцогини Сассекской этот выход в свет стал вторым появлением на публике с маленьким Арчи. При этом в предыдущий раз Меган Маркл негативно отнеслась к тому, что ее фотографируют, а в этот раз более спокойно.