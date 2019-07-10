Нинидзе отказалась комментировать слухи о романе с Виторганом

Актриса заверила, что все ее мысли сейчас заняты разводом с Кириллом Плетневым.

В начале этого года появились слухи, что отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана трещат по швам. Светскую львицу то и дело стали видеть в компании Константина Богомолова. А вскоре ее муж даже вступил в драку с режиссером. После этого телеведущая сообщила, что не живет с Виторганом, но они продолжат вместе растить общего сына Платона. Так и произошло. Не так давно экс-супруги вместе отправились в отпуск.

Примечательно, что некоторое время назад 46-летнему Максиму стали приписывать роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе. А на днях у слухов появилось подтверждение. Очевидцы заметили их вместе на спектакле «Нод». Теперь поклонники не сомневаются, что их связывают романтические отношения. Тем более, что в мае стало известно, что Нино разводится со своим мужем Кириллом Плетневым, прожив с ним в браке один год.

Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Нинидзе, чтобы выяснить, как дела обстоят на самом деле. Девушка отказалась комментировать слухи. При этом она отметила, что не понимает, с чего зародились подобные домыслы. «Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии. Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и мне не до этого», — заявила актриса.

Напомним, что Нино и актер Кирилл Плетнев стали встречаться в 2014 году после гастрольной театральной поездки во Владивосток. Тогда они влюбились друг в друга, но свадьбу сыграли гораздо позже. В начале этого года артистке стали приписывать роман с Сергеем Бондарчуком. Многие посчитали, что из-за этого брак Нинидзе и разрушился.