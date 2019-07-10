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У актёра Александра Самойленко родилась дочь

Жена 55-летнего актёра Наталья Громова утром 10 июля стала мамой.

У актёра Александра Самойленко родилась дочь
Наталья Громова и Алексндр Самойленко

Сегодня, 10 июля, Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом. Малышка стала четвертым ребенком 55-летнего актёра (от предыдущих браков у него есть три сына – Степан, Александр и Прохор — Прим.Ред) и первенцем в их семье с Натальей Громовой — актрисой и продюсером.

Сам актер не смог присутствовать на родах, так как находится сейчас в Уфе на съемках детского фильма «Душа пирата» и вернется к выписке новорожденной. Рожала супруга актера в московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Роды прошли легко и быстро, девочка появилась на свет утром 10 июля весом 3385 кг и ростом 52 см.

— Родила легко благодаря моему прекрасному врачу Татьяне Ивановне Грачевой, — рассказала Наталья порталу teleprogramma.pro. – У малышки Сашины губки и щечки, черные волосы и темные глаза. И очень серьезный, мудрый взгляд! Саша вернется в Москву через пару дней к выписке.

Имя новорожденной пока не придумали, рассматривают несколько вариантов, среди которых Ева (за это имя голосует Александр), Лана, Александра.

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Александр СамойленкоНаталья Громова

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У актёра Александра Самойленко родилась дочь
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