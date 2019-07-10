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Высоцкая объяснила, почему решилась на съёмку в пиджаке на «голое тело»

45-летняя телеведущая призналась, что не может расслабиться находясь под прицелом фотокамер.

Высоцкая объяснила, почему решилась на съёмку в пиджаке на «голое тело»
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Юлия Высоцкая призналась, что она не может расслабиться перед объективом фотокамеры. Выступая в качестве модели, супруга режиссера Андрея Кончаловского чувствует себя некомфортно и неуютно — телеведущая подметила, что для нее это чуждая среда.

«Я просто всегда считала, что если ты попадаешь в пространство, в котором есть люди, тебе незнакомые, и с которыми ты должна делать общее дело, ты должен быть любезным, открытым… Я стараюсь, чтобы процесс прошел максимально быстро», — приводит «Домашний очаг» слова Юлии Высоцкой.

Ранее супруга режиссера Андрея Кончаловского согласилась принять участие в новой фотосессии, ради которой актрисе пришлось появиться на съемочной площадке в пиджаке на «голое тело». Позже в интервью знаменитость объяснила, почему она согласилась позировать перед объективом фотокамеры в таком виде.

«Если я понимаю, ради чего это делается — я могу сделать все что угодно, это моя профессия. Если верю в результат, в то, что это будет красиво, уместно — то почему нет?! Есть черта, за которую я не перейду, потому что мне это и не нужно. Но такого тела, которого вы просили, там и тела-то не было», — не без улыбки отметила Юлия.

Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского есть двое детей: дочь Мария и сын Петр.

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Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая

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Высоцкая объяснила, почему решилась на съёмку в пиджаке на «голое тело»
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