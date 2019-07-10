Валентина Рубцова перестала скрывать лишние килограммы

Валентина Рубцова больше всего известна зрителям по ситкомам «Универ» и «СашаТаня». Когда дочка Софья, родившаяся у актрисы в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, начала подрастать, она вернулась к съемкам.

Основным проектом для артистки сейчас остается, конечно, сериал «СашаТаня». В этом году зрителям покажут пятый и, как заявлено, заключительный сезон фильма. Валентина охотно делится с поклонниками фотографиями со съемочного процесса, а на новом снимке в Instagram она предстала в домашнем образе – тапочках и розовом халате.

«Стандартный киностиль», – написала под снимком Рубцова.

Поклонники отметили, что актриса заметно изменилась по сравнению с предыдущими фотографиями. Девушка смотрится так, как будто прибавила десяток лишних килограммов, но совершенно не скрывает этого.

Ранее Рубцова призналась, что ей было сложно прийти в форму после родов дочери. В какой-то момент она даже махнула на себя рукой, однако проблемы со здоровьем вынудили актрису пересмотреть свой образ жизни и питания. Сейчас Рубцова следит за своим питанием и физическими нагрузками. По ее словам, благодаря спорту и диете выглядит она теперь даже лучше, чем в юности.