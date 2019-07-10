Стоянов рассказал о реакции жены и дочери на его крики

По словам актера, родные смотрят на него таким взглядом, что ему сразу становится совестно.

Актер театра и кино Юрий Стоянов в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о своей третьей супруге Елене и их совместной дочери. Актер честно признался, что порой у него бывает плохое настроение и он срывается на своих родных.

«Мне мои любимые люди помогают простыми вещами. Когда я начинаю орать, то дочь и жена улыбаются. Мне просто становится неудобно и я понимаю, что поступаю некрасиво. Они, конечно, меня балуют. Готовят порой что-нибудь вкусное. Моя семья — непубличная. Они красивые женщины. Мне с ними повезло. Хотя, думаю, что я заслужил такое отношение к себе», — заметил Юрий Стоянов.

больше по теме Стоянов вспомнил о мистике в день ухода из жизни Олейникова Актер признался, что с коллегой о смерти они никогда не говорили.

Также он признался, что знает о том, чтобы ему сегодня сказал его друг и коллега по программе «Городок» Илья Олейников, который ушел из жизни в 2012 году. По словам Стоянова, он бы поблагодарил друга, что тот продолжает их общее дело и создал не так давно программу «100янов».

«Он бы мне сказал: «Спасибо, что не похерил наш труд. Спасибо, что все не погибло». А я бы ему ответил: «Посмотри, Илюша, как много надо людей, чтобы заменить тебя одного», — заявил Стоянов.