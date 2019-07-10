«Комы не было, а отравление — пиар-акция»: Шепелев публично разоблачил Алибасова

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с отравлением. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Однако многих удивило, когда спустя неделю артист дал интервью и говорил совершенно нормально, хотя у него должны были быть обожжены гортань и пищевод, так как он выпил средство для прочистки труб. Вел себя основатель группы «На-На» очень странно. Это спровоцировало слухи о том, что случившееся было подстроено ради пиара.

Героем передачи «На самом деле» стал сын Алибасова Бари-младший. Он подробно описал события того дня, когда его отцу потребовалась помощь врачей. Эксперты нашли много нестыковок в его истории. Более того, проверка на детекторе лжи показала, что утку о смерти артиста запустил его сын, также он придумал историю о том, что потерял любимого кота Бари Бариевича. Более того, он даже не собирался платить денег человеку, который потом нашел питомца. Наоборот, сам молодой человек заработал на этой истории. Также он выдумал еще один эпизод: что его отец вызывал нотариуса в больницу и переписал завещание.

Когда в студии появился сам Алибасов, то он заверил, что не помнит, в каком медучреждении лежал и название жидкости, которую выпил. Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского, Игорь Шарипов сомневается, что отравление было. Он назвал произошедшее пиаром.

«Если бы был ожог 4-й степени, мы бы с вами вот так не сидели. Таких, как вы, я сотню лечил в свое время, с ожогами и не только. Ожог 3-й или 4-й степени — это пищевод умер. У вас, Бари, пищевод человека нормального», — заявил медик.

«У меня нет пищевода, поэтому я уже четыре недели не ем ничего вообще», — ответил ему Бари Каримович, но мужчина ему не поверил. Еще один врач отметил, что при ожоге 4-й степени человек обычно находится на грани смерти и он точно бы не смог говорить так легко, как это делает артист. Алибасов потребовал, чтобы о его здоровье рассказал его лечащий врач, но он отказался прийти на передачу. «Он ни одного часа в коме не был. Мы каждый день видели его репортаж. Сынок подставлял ему камеру, фото делал. Он просто был под обезболивающим, седативными препаратами. Какая кома, господа?» — добавил Шарипов.

Несмотря на показания медика, артист продолжил настаивать на том, что никакого спектакля не разыгрывал и все произошло на самом деле. В студии были показаны кадры, которые были сделаны спустя два дня после выписки из больницы. На них Алибасов запечатлен в студии. Он рассказывает, что чувствует себя прекрасно питается детскими кашами и даже гречкой. Пиар-директор артиста Вадим Горожанкин заверил, что ролик с питанием не был пиар-акцией, но это оказалось ложью. На главный вопрос, было ли отравление, ответил Алибасов. «Было ужасно отравление, я думал вообще навсегда покончил с жизнью», — заверил он. Проверка на полиграфе показала, что у Бари Каримовича не было потери памяти. Более того, он намеренно выпил ядовитую жидкость, но не стакан и даже не глоток.

«На самом деле, Бари Каримович намеренно несколько пригубил это вещество и тут же сплюнул. Она почти не попала в пищевод. Вот и вся правда», — пояснил полиграфолог Роман Устюжанин. В студии было доказано, что случившееся действительно было спланированной пиар-акцией. После этого эксперт поинтересовался у героя передачи, как давно он не пьет. «Восемь лет», — заверил мужчина.

После этого была обнародована переписка помощника Бари Каримовича Сергея Моцаря и лечащего врача. Стороны переписывались в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления продюсера средством для прочистки труб. По словам Дмитрия Шепелева, это и стало отправной точкой пиар-акции. «Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — пишет Моцарь доктору. Тот отвечает: «Мы тоже решили, что мозг и желудок». После этого гости в студии уже не сомневались, что Алибасов всех обвел вокруг пальца.