Valio Clean Label представляет концепцию ответственного потребления на фестивале Geek Picnic

13-14 июля в Москве пройдёт крупнейший open air науки и технологий Geek Picnic, в рамках которого компания Valio приглашает гостей присоединиться к диалогу об ответственном потреблении. Гости территории Valio Clean Life смогут рассчитать свой углеродный след, узнать о принципах выбора «чистой жизни» от приглашенных экспертов, увидеть, что уже сейчас можно изменить в повседневной жизни на благо окружающего мира и, конечно, попробовать продукты Valio Clean Label.

– Вдохновением для создания территории Valio Clean Life в рамках фестиваля стала продуктовая линейка Valio Clean Label – первые йогурты в России, созданные в 2013 году по принципу «чистой этикетки»: простой состав и ничего лишнего – только молоко, закваска и джемы, – рассказала Елена Кипенёва, старший вице-президент по маркетингу, разработке продукции и качеству ООО «Валио». – Идея «чистой этикетки» постепенно выросла в идею «чистой жизни», выраженную в ответственном подходе к миру и ко всему, что мы делаем.

Цель концепции Valio Clean Life – показать, что начать следовать философии чистой жизни легко и доступно каждому. Эта задача соответствует и общей тематике фестиваля этого года – «Жить вечно».

В рамках фестиваля Geek Picnic в Москве Valio предлагает гостям задуматься об их влиянии на окружающую среду. В оценке этого влияния Valio руководствуется понятием углеродного следа, которое применяется учёными как универсальная оценка объема выбросов парниковых газов, произведенных в результате любой деятельности человека, организации или производства, выраженная в эквиваленте массы диоксида углерода – СО2.

На фестивале Valio расскажет гостям о том, что такое ответственное потребление и почему сокращение углеродного следа – важный и нужный шаг. Каждый посетитель сможет измерить свой углеродный след с помощью простого теста, разработанного специально для территории Valio Clean Life. Тест будет доступен на планшетах консультантов или на смартфоне по QR-коду. После его прохождения каждый гость узнает уровень своего углеродного следа и получит индивидуальные рекомендации по его снижению.

– Valio верит, что и бизнес, и отдельно взятые люди могут внести значимый вклад в решение глобальных проблем человечества. Именно поэтому компания присоединилась к программе в области устойчивого развития ООН. Одной из наиболее заметных инициатив Valio стал проект, призванный повлиять на благополучие всей планеты, – поделилась Елена Кипенёва. – В Финляндии, где компания является крупнейшим производителем молочной продукции, Valio анонсировала проект по сокращению углеродного следа своего бизнеса.

Идеи и важность ответственного потребления представят спикеры лектория Valio Clean Life, такие как как биолог и популяризатор науки Александр Панчин, первый в России экотренер Роман Саблин, эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артём Акшинцев и сооснователь курса бережного потребления «Теперь так» Мария Гельман.

Гости, которые пройдут квест от Valio и организаторов фестиваля Geek Picnic, расскажут о важности и ценности ответственного потребления друзьям в социальных сетях, получат приятный подарок, который поможет продолжить следовать идеям чистой жизни и после фестиваля.

– Территория Valio Clean Life – это живой диалог о будущем, объединяющий усилия производителей и потребителей в стремлении вместе сделать мир лучше, – отмечает Елена Кипенёва. – Недаром миссия Valio по всему миру звучит так: together we make life better. Сохранение окружающей среды — это результат сотрудничества ответственного потребителя и ответственного производителя.

К 2035 году компания планирует сократить углеродный след молока, производимого на территории Финляндии, до нуля. Среди основных инструментов, которые позволят уменьшить выбросы на 80-90% – запатентованный концерном метод переработки отходов жизнедеятельности животных, инновационный подход к обработке земель и к работе с травяным покровом пастбищ. Остальные 10-20% выбросов удастся сократить за счет оптимизации производственных и логистических процессов, новых упаковочных решений. Также концерном обсуждаются меры, которые могут внедрить дочерние подразделения Valio, приобретающие молоко не у финских фермеров. Специалисты компании отмечают, что основной объем выбросов парниковых газов приходится на этап производства сырого молока, а не на его транспортировку и переработку. Поэтому снижению углеродного следа способствуют, в том числе, общие практики по повышению эффективности производства в хозяйствах, меры по улучшению качества и продолжительности жизни животных. Такие меры уже на протяжении многих лет являются частью стандартной практики компании по взаимодействию с поставщиками молока для продукции Valio по всему миру, в том числе, и в России.

О компании Valio

ООО «Валио» — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Направление деятельности компании на сегодняшний день — производство и продажа продукции, изготовленной на единственном собственном заводе в России, на партнёрских предприятиях, а также импорт из Финляндии детского питания, немолочной и безлактозной продукции.

О продукте Valio Clean Label

Продукция Valio Clean Label — первые в России йогурты, созданные по принципу «чистая этикетка». Такая продукция содержит только понятные и простые ингредиенты, без «Е»-добавок.