Valio Clean Label представляет концепцию ответственного потребления на фестивале Geek Picnic

Цель концепции Valio Clean Life – показать, что начать следовать философии чистой жизни легко и доступно каждому. Эта задача соответствует и общей тематике фестиваля этого года – «Жить вечно».

В рамках фестиваля Geek Picnic в Москве Valio предлагает гостям задуматься об их влиянии на окружающую среду. В оценке этого влияния Valio руководствуется понятием углеродного следа, которое применяется учёными как универсальная оценка объема выбросов парниковых газов, произведенных в результате любой деятельности человека, организации или производства, выраженная в эквиваленте массы диоксида углерода – СО2.

На фестивале Valio расскажет гостям о том, что такое ответственное потребление и почему сокращение углеродного следа – важный и нужный шаг. Каждый посетитель сможет измерить свой углеродный след с помощью простого теста, разработанного специально для территории Valio Clean Life. Тест будет доступен на планшетах консультантов или на смартфоне по QR-коду. После его прохождения каждый гость узнает уровень своего углеродного следа и получит индивидуальные рекомендации по его снижению.

Идеи и важность ответственного потребления представят спикеры лектория Valio Clean Life, такие как как биолог и популяризатор науки Александр Панчин, первый в России экотренер Роман Саблин, эколог, младший научный сотрудник Института водных проблем РАН Артём Акшинцев и сооснователь курса бережного потребления «Теперь так» Мария Гельман.

Гости, которые пройдут квест от Valio и организаторов фестиваля Geek Picnic, расскажут о важности и ценности ответственного потребления друзьям в социальных сетях, получат приятный подарок, который поможет продолжить следовать идеям чистой жизни и после фестиваля.

– Территория Valio Clean Life – это живой диалог о будущем, объединяющий усилия производителей и потребителей в стремлении вместе сделать мир лучше, – отмечает Елена Кипенёва. – Недаром миссия Valio по всему миру звучит так: together we make life better. Сохранение окружающей среды — это результат сотрудничества ответственного потребителя и ответственного производителя.