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Мама Тимати в мини-юбке станцевала на сцене в Сочи

Симона Юнусова показала, чему научилась за 10 дней в балетном лагере.

Мама Тимати в мини-юбке станцевала на сцене в Сочи
Тимати. фото: globallookpress.com

Оказывается, в семье Тимати танцами занимается не только его дочка от первого брака, но и мама репера! На отчетном концерте Симона Юнусова вышла на сцену три раза вместе с другими мамами и бабушками.

Сначала женщина под классическую музыку исполнила хореографию в балетной юбке, а затем показала элементы из народного танца. Больше всего зрителям понравилось зажигательное выступление Симоны под хит «Самба», который она исполнила в джинсовой мини-юбке и яркой футболке. «Как всегда, время пролетело незаметно, но знаете, что меня удивляет и радует из года в год? Наши мамы! Девчонки, какие же вы все молодцы!!! Смелые, творческие, красивые! Всем нам страшно выступать, но мы выходим на сцену вместе с детьми, чтобы своим примером показать, как можно интересно жить!» — написала мама Тимати.

Она отметила, что вечером всех ждет гала-ужин, а перед этим Юнусова также примет участие в спектакле. Она уверена, что без слез не обойдется. Оценил талант женщины даже Сергей Лазарев. «Восхищаюсь», — написал он. Поклонники также не поскупились на комплименты. «Какая вы умничка! Дали фору молоденьким мамам!», «Симона вы огонь! Просто сделали мой день!», «Теперь я точно знаю, какой бабушкой хочу быть в будущем», — прокомментировали пост подписчики.

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звездные историирэпер ТиматиСимона Юнусова

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Мама Тимати в мини-юбке станцевала на сцене в Сочи
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