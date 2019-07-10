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Волочкова прокомментировала слухи о возлюбленном — эксперте из «Пусть говорят»

Оказалось, что с Денисом Сорокиным они всего лишь друзья.

Волочкова прокомментировала слухи о возлюбленном — эксперте из «Пусть говорят»
Волочкова не показывает любимого публике/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее возлюбленным является эксперт программы «Пусть говорят» Денис Сорокин. Напомним, что недавно она появилась в обществе мужчины. Они выложили в Сеть видео. На кадрах Сорокин говорит, что танцовщица готовится к премьере нового шоу 21 июля в КЗ «Мир» на Цветном бульваре. При этом мужчина заявляет, что потом будет свадьба. Многие тут же посчитали, что именно Денис Сорокин тот самый жених балерины, которого она так тщательно скрывает от общественности.

По словам Анастасии Волочковой, с Сорокиным она просто закадычные друзья. Романа у них нет. «У него есть жена Наташа Гусева – знаменитая биатлонистка. После рождения дочки она ушла из спорта. Никакого романа с Денисом у меня нет», — сказала балерина, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что Анастасия Волочкова живет с неким мужчиной, которого не представляет общественности. В последнее время все активнее ходят слухи, что пара скоро сыграет свадьбу.

Не так давно вместе с любимым танцовщица отдыхала на Мальдивах. Правда, обратно они летели почему-то разными рейсами. В России любимый встретил балерину и подарил ей огромный букет роз.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаДенис СорокинПрограмма "Пусть говорят"

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Волочкова прокомментировала слухи о возлюбленном — эксперте из «Пусть говорят»
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