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Цымбалюк-Романовская поделилась совместными фото с Шаляпиным после слухов о разрыве

Многие поклонники порадовались, что пара по-прежнему вместе.

Цымбалюк-Романовская поделилась совместными фото с Шаляпиным после слухов о разрыве
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин / Global look press

Последние несколько недель в Интернете активно обсуждали возможный разрыв Прохора Шаляпина и бывшей жены Армена Джигарханяна — Виталины Цымбалюк-Романовской. Пара давно не выкладывала совместные фотографии в соцсети, а в конце июня исполнитель и вовсе улетел в Соединенные Штаты в гордом одиночестве.

Тогда портал Teleprogramma.pro пообщался с обеими сторонами. Шаляпин не захотел обсуждать ситуацию в отношениях с Цымбалюк-Романовской и даже проявил агрессию, а экс-жена Джигарханяна более спокойно отреагировала на вопрос, заявив, что скоро пару ждет совместное путешествие.

Это действительно оказалось правдой. Накануне Виталина опубликовала у себя в Instagram совместные снимки с возлюбленным. Они вместе выступили на детском конкурсе-фестивале «На высокой волне» в Сочи. Сейчас пара находится в курортном городе и наслаждается отдыхом, совмещенным с работой.

Многие поклонники обрадовались, что, несмотря на слухи и сплетни, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская по-прежнему вместе, и пожелали им счастья.

«Остается порадоваться и ждать свадьбу», «Дайте миру вечную настоящую сказку в жизнь, в любовь и довольствие друг другом!!!», «Очень красивая пара. Я рада, что они вместе. Дай бог вам деток,чтобы порадовали родителей», «Очень рада видеть вас вместе, ну очень красивая пара!», «Прохор и Виталина! Будьте счастливы, маме Прохора здоровья и только здоровья и дождаться внуков!», — отметили подписчики в комментариях.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпинслухи о расставаниисовместное фото

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Цымбалюк-Романовская поделилась совместными фото с Шаляпиным после слухов о разрыве
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