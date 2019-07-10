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Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

Сам артист отказывался признавать наследника и делать ДНК-тест на отцовство. Судебные тяжбы длились три года.

Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
Хулио Иглесиас. фото: globallookpress.com

В среду, 10 июля, стало известно, что у 75-летнего Хулио Иглессиаса помимо 8 официальных детей имеется еще один наследник. В 2017 году в суд на певца подал испанец Хавьер Санчес. Он заявил, что Иглессиас является его отцом. Три года длились судебные тяжбы, так как Иглесиас отказывался признавать наследника и делать ДНК-тест на отцовство. Однако в эту среду суд признал артиста биологическим отцом 43-летнего Санчеса. В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса». Но это решение может быть обжаловано в провинциальном суде, об этом сообщает ТАСС.

По словам испанца, у Иглесиаса был роман с его мамой, танцовщицей из Португалии Марией Эдитой Сантос, в то время, когда певец находился в браке с первой женой Исабель Прейслер. По некоторым данным, после отказов сделать генетический анализ, детективу удалось найти ДНК-материалы мировой звезды для проведения теста в мусорном баке на территории США.

Хулио Иглесиас (Julio Iglesias) в свое время стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. Его пластинки раскупались в один миг. Обаятельный мужчина пользовался популярностью у прекрасного пола и не был обделен женским вниманием. От первого брака с моделью Исабель Прейслер у него есть трое детей: Мария, Хулио-младший и Энрике, который пошел по стопам отца. На свое новой избраннице Миранде Рейнсбург артист женился только в 2010 году после 20 лет совместной жизни. Она подарила ему еще пятерых детей.

 

 

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Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
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