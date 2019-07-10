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Алла Пугачева нашла родителей своему приемному сыну

Теперь о племяннике звезды заботятся люди из ее же окружения.

Алла Пугачева нашла родителей своему приемному сыну
Пугачева нашла родителей для приемного сына/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева нашла новых родителей для своего приемного сына Жени. Примадонне он приходится внучатым племянником. Четыре года назад исполнительница взяла над ним опеку. В разговорах с журналистами она называла его своим приемным сыном.

У приемного сына Пугачевой появились родители/globallookpress.com

Евгений – сын племянника Пугачёвой Влада. Примадонна много лет помогает родственнику. Мужчина одно время страдал наркотической зависимостью и лечился в клинке, куда его направила Пугачева. Опеку над Женей артистка взяла после того, как ее племянник, пытаясь сделать укол, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги. Мать мальчика после очередного укола и вовсе впала в кому.

Сейчас Влад восстановился после лечения в израильской клинике, куда его направила звездная родственница. Он по-прежнему нигде не работает. За Женей, кроме Пугачёвой, в последние годы приглядывала семья доверенного лица Примадонны. Со временем мальчик стал называть женщину мамой, а ее мужа папой. В итоге они решили усыновить ребенка. Пугачева не возражала.

По словам адвоката семьи Пугачевой Марины Мурашовой, мальчика действительно усыновили. Правда, имена новых родителей она называть не стала. В сентябре Женя пойдет в первый класс, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваВлад ПугачевЕвгений ПугачевМарина МурашоваПриемные родители

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Алла Пугачева нашла родителей своему приемному сыну
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