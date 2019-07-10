Алла Пугачева нашла родителей своему приемному сыну

Теперь о племяннике звезды заботятся люди из ее же окружения.

Певица Алла Пугачева нашла новых родителей для своего приемного сына Жени. Примадонне он приходится внучатым племянником. Четыре года назад исполнительница взяла над ним опеку. В разговорах с журналистами она называла его своим приемным сыном.

Евгений – сын племянника Пугачёвой Влада. Примадонна много лет помогает родственнику. Мужчина одно время страдал наркотической зависимостью и лечился в клинке, куда его направила Пугачева. Опеку над Женей артистка взяла после того, как ее племянник, пытаясь сделать укол, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги. Мать мальчика после очередного укола и вовсе впала в кому.

Сейчас Влад восстановился после лечения в израильской клинике, куда его направила звездная родственница. Он по-прежнему нигде не работает. За Женей, кроме Пугачёвой, в последние годы приглядывала семья доверенного лица Примадонны. Со временем мальчик стал называть женщину мамой, а ее мужа папой. В итоге они решили усыновить ребенка. Пугачева не возражала.

По словам адвоката семьи Пугачевой Марины Мурашовой, мальчика действительно усыновили. Правда, имена новых родителей она называть не стала. В сентябре Женя пойдет в первый класс, сообщает «Комсомольская правда».