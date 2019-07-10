Покойному Доренко выписали штраф за неправильную парковку

Умершему журналисту Сергею Доренко выписали штраф за нарушение правил дорожного движения спустя неделю после смерти. В базе данных судебных приставов появились сведения о задолженности, которую необходимо взыскать с погибшего.

Указано, что правонарушение было совершено в Москве, речь идет о неправильной парковке. За это сотрудники МАДИ выписали водителю штраф в три тысячи рублей. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Согласно базе данных, штраф на сумму в три тысячи рублей был выписан дорожной инспекцией 16 мая 2019 года, ровно за день до официальной церемонии прощания, которая прошла на Троекуровском кладбище 17 мая. Так как оплаты не поступило, материалы передали в службу судебных приставов и теперь исполнители должны взыскать средства в городскую казну.

Вероятно, машиной Сергея Доренко пользовалась его супруга, и это она нарушила правила дорожного движения.

Известный журналист скончался в столице в возрасте 59 лет. Вечером он возвращался на своем мотоцикле из Переславля-Залесского. На Николоямской улице Доренко стало плохо, мотоциклист потерял сознание и упал на трассе. Позже врачи диагностируют аневризму грудной аорты. Супруга журналиста Юлия подтвердила, что у погибшего были проблемы с сердцем.

Дети журналиста от первого брака долго не верили в роковую случайность и настаивали на криминальной версии смерти, косвенно обвиняя в гибели отца его молодую жену. Но эта гипотеза не нашла подтверждения.

В итоге часть праха журналиста захоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а другую часть планируют развеять над горой Митридат в Керчи, как хотел сам покойный, сообщает телеканал «360».