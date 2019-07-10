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Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован с инсультом

Знаменитый создатель фильмов для взрослых находится в реанимации в римской клинике.

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован с инсультом
Режиссер Тинто Брасс попал в больницу с инсультом. Фото: Wikimedia.org

Режиссер Тинто Брасс перенес второй инсульт и его состояние внушает серьезные опасения медикам. В клинику Сант-Андреа в Риме легендарного создателя фильмов для взрослых экстренно доставили прямиком из виллы, где он прожил много лет.

Когда у 86-летнего Брасса неожиданно подскочила температура, скорую помощь вызвала находившаяся рядом с ним супруга Катерина Варци. Режиссера поместили в реанимацию, он продолжает оставаться под наблюдением врачей.

«Он находится в реанимации, прогнозов нам не дают. Проводится медицинское обследование», – сообщила журналистам Варци.

Первый инсульт у создателя фильма «Калигула» случился в 2010 году. Из-за нарушенного мозгового кровообращения он потерял память, но смог полностью восстановить воспоминания. После случившегося он вверил свою жизнь в руки жены, которая ни на шаг не отходила от его постели, пока он был на волосок от смерти.

«Если я больше не смогу заботиться о себе, Катерина выберет для меня то, что посчитает правильным», – цитирует Брасса Corriere della Sera.

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Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован с инсультом
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